لتحسين النوم.. هذه الفترة اللازمة لتناول المغنيزيوم

كشف طبيب عن المدة اللازمة لتناول مكملات المغنيسيوم بانتظام لتحسين النوم، قبل ملاحظة النتائج الملموسة.

ويعد المغنيسيوم من المكملات الشائعة التي تستخدم لتحسين جودة النوم.

وأوضح الطبيب المعتمد صهيب امتياز لموقع “فيري ويل هيلث”، أن الأشخاص الذين أظهرت نتائج فحص الدم أنهم يعانون من نقص المغنيسيوم هم من يجب أن يتناولوه فقط.

وتابع: “إذا كنت تعاني من نقص، فإن الأمر سيستغرق وقتا لإعادة بناء مستويات المغنيسيوم في جسمك”.

وأكد امتياز أن مستويات المغنيسيوم لا ترتفع بين ليلة وضحاها، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات أكدت نتائج أن تناول المغنيسيوم يوميا تبدأ بالظهور بين 20 يوما إلى ثمانية أسابيع.