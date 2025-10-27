عاجل/ انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة للداخلية السورية..وهذه التفاصيل..

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لسلطة الداخلية السورية اليوم الاثنين، في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس غرب البلاد دون وقوع إصابات، بحسب الإعلام السوري ومرصد حقوقي.

وأفاد مصدر أمني في محافظة طرطوس بأن “الانفجار نجم عن عبوة ناسفة ملصقة بسيارة للشرطة مركونة بجانب المخفر”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن “الأضرار كانت مادية فقط”.

وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن اليوم عن سماع دوي انفجار عنيف في مدينة بانياس مصدره الكورنيش الجنوبي قرب مدخل مستودع بانياس، حيث وجدت سيارة تحترق بالقرب من مركز الشرطة.

وسبب الانفجار حالة من الهلع بين المدنيين، فيما لم ترد معلومات دقيقة حتى الآن عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات، بحسب ما ذكرت مصادر محلية للمرصد السوري.

وعرض المرصد السوري مقطع فيديو للسيارة وهي تحترق وألسنة اللهب تتصاعد منها، بالتزامن مع سماع صوت لسيارات الإسعاف بالقرب من