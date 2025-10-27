عاجل/ تحطم مروحية بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..

لقي ثلاثة أشخاص، وهم طيار وراكبان، مصرعهم عندما تحطمت مروحية أمس الأحد بإقليم الكيب الشمالي، حسبما ذكرته هيئة الطيران المدني بجنوب إفريقيا.

وقال المصدر ذاته اليوم الاثنين إن “أضرارا كبيرة لحقت بالمروحية بسبب قوة الاصطدام، كما أن الحريق الذي لحقها أتى عليها بالكامل”.

وتبعا لهذا الحادث،انتقل عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في خمس حوادث مرتبطة بالطيران خلال الأسبوعين الماضيين إلى ستة.

وتمكن مدرب طيران وتلميذ طيار من النجاة بعد حادث تحطم طائرتهما الخفيفة، مساء أمس الأحد، في بلدية إيكورهوليني الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا شرق جوهانسبورغ.

ولقي طيار مصرعه الأسبوع الماضي، عندما تحطمت طائرته، وهي من طراز سيسنا 206 وانطلقت من إيسواتيني متوجهة إلى منتزه كروغر الوطني، بإقليم مبومالانغا.

وقبلها بيومين، توفي طياران كان كل واحد منهما يسافر على متن طائرته الخفيفة في تحطم مزدوج وقع في كوازولو ناتال.

ومنذ بداية العام، لقي مالا يقل عن 50 شخصا مصرعهم في حوادث جوية في جنوب إفريقيا.