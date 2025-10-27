لجنة فلسطين في البرلمان العربي تبحث مستجدات الأوضاع وتدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة

عقدت لجنة فلسطين في البرلمان العربي, اليوم الاثنين, اجتماعا برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي لمناقشة آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين, في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الصهيوني وتصاعد اعتداءاته في الضفة الغربية, إلى جانب بحث دعم الجهود الإغاثية وإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال اليماحي – في كلمته – أن الاجتماع يأتي في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية وبعد مرور عامين على العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة, الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين, معظمهم من الأطفال والنساء وتسبب في دمار واسع للبنية التحتية المدنية وكارثة إنسانية غير مسبوقة بفعل الحصار والإغلاق.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار, الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الجاري “جاء ثمرة للجهود الدبلوماسية العربية المكثفة”, مؤكدا أن الاتفاق “شكل بارقة أمل جديدة للشعب الفلسطيني ومرحلة مهمة نحو إنهاء المأساة الإنسانية في القطاع”.

وشدد ذات المسؤول على أن “الاجتماع يأتي لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه المشروعة, وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”, مدينا بشدة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين.

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال, محملا إياه “المسؤولية الكاملة” عن تبعات العدوان.

من جهة أخرى, أدان اليماحي الاقتحامات الصهيونية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية, مؤكدا أن القدس والأقصى “خط أحمر لا يمكن المساس به”, وأن الاحتلال “يتحمل تبعات هذه الممارسات الاستفزازية التي تشعل الغضب في العالمين العربي والإسلامي”.