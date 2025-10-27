عاجل/ هذه الدولة تغلق مجالها الجوي لمدة يومين..وهذا هو السبب..

أعلنت باكستان إغلاق مجالها الجوي جزئيًا لمدة يومين أمام الرحلات الجوية المدنية.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الباكستانية في بيان عممته اليوم على شركات الطيران المحلية والدولية أن المجال الجوي الباكستاني سيبقى مغلقًا خلال يومي (28) و(29) من أكتوبر الحالي، من الساعة السادسة صباحًا حتى التاسعة صباحًا، ويتم نصح الرحلات الجوية التجارية بتوخي الحذر خلال هذه الفترة.

وذكر البيان أن الإغلاق يشمل فقط مسارات جوية بين مطاري كراتشي ولاهور، بينما ستبقى باقي المسارات الجوية الباكستانية مفتوحة أمام الرحلات الجوية.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن السلطات الباكستانية اتخذت هذه الخطوة في ضوء التدريبات العسكرية الهندية بالقرب من الحدود الباكستانية، وتحديدًا بالقرب من المسارات الجوية بين مطاري كراتشي ولاهور.