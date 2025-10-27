عاجل/ تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر..

أكّد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، في منشور على فيسبوك، أن المنتدى تلقّى مساء اليوم مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر، بنفس الصيغة الإدارية التي طُبّقت مؤخرًا على عدد من الجمعيات والمنظمات المدنية.

وأكد المنتدى أن هذا القرار يأتي استكمالاً لسلسلة من التضييقات والتدقيقات المالية والجبائية التي يتعرض لها منذ أفريل الماضي، واعتبرها محاولة لإخضاع الفضاء المدني المستقل وإسكات الأصوات الحرة.

كما اعلن التزام المنتدى بقرار تعليق النشاط لمدة شهر ابتداء من اليوم، والطعن فيه باعتباره قرارا تعسفيا ظالما، وفق تعبيره.