عاجل/ رئيس الدولة: الحلول قادمة وكل تونسي سيتنفّس هواء نقيّا

حالة الطقس هذا اليوم

عاجل/ تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر..

عاجل/ البريد التونسي يكشف حقيقة منحه قروض صغرى..

وزارة الصحة تُطلق خطّة وطنية لحماية الأطفال من هذا المرض..#خبر_عاجل

2025/10/28 أهم الأخبار, تونس, سياسة, مجتمع

خصص اجتماع عقد في مقر وزارة الصحة وأشرف عليه الوزير مصطفى الفرجاني لتفعيل المخطط الوطني للوقاية من التهاب الشعيبات لدى الأطفال والرضّع.
وحسب بلاغ إعلامي للوزارة ترتكز الخطة على التوعية بطرق الوقاية في المنازل والمراكز الصحية و دعم الأقسام بالمعدات الحديثة للتشخيص والعلاج ومن عناصر المخطط الوطني أيضا، تدريب أعوان الصحّة وفق بروتوكول علمي موحّد و تطوير قاعدة البيانات لمتابعة المؤشرات الصحية بدقة.
وقال الوزير الفرجاني، إن حماية صحة الأطفال مسؤولية وطنية تتطلب عملاً جماعياً واستباقياً، لضمان رعاية وقائية فعّالة والحد من المضاعفات التنفسية الخطيرة. وحضر الاجتماع رؤساء أقسام الأطفال والولدان والإنعاش وممثلين عن الجمعية التونسية لطب الأطفال.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn