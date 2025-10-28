سيميوني وبايينا يهزان الشباك وأتليتيكو يعزز سجله الخالي من الهزائم

عزز أتليتيكو مدريد سجله الخالي من الهزائم في البطولة الاسبانية لكرة القدم إلى تسع مباريات بفوزه 2-صفر على مضيفه ريال بيتيس بفضل هدفي جوليانو سيميوني وأليكس بايينا.

وبهذا الفوز تقدم أتليتيكو للمركز الرابع في الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فياريال صاحب المركز الثالث وثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 27 نقطة بينما يحتل بيتيس المركز السادس برصيد 16 نقطة.

بدأ أتليتيكو المباراة بقوة تحت المطر في إشبيلية وافتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة بتسديدة رائعة من سيميوني.

ووسع تقدمه من هجمة مرتدة عبر بايينا قبل الاستراحة.

وعاد بيتيس بقوة في الشوط الثاني، وكاد عبد الصمد الزلزولي أن يقلص النتيجة حين ارتطمت تسديدته من ركلة حرة بالعارضة في الدقيقة 58.

لكن أتليتيكو مدريد نجح في الصمود أمام الضغط ليخرج بالنقاط الثلاث.