تنديد بالإرتفاع المُشط في أسعار اللحوم الحمراء.. #خبر_عاجل

نددت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، في بيان لها، بالإرتفاع المشط لأسعار اللحوم الحمراء في عدد من الجهات، لافتة في هذا الصدد، إلى غياب الإلتزام بإعتماد تسعيرة قصوى في حدود 40 دينار للعلوش المحلي و 32 دينار للبقري المحلي.

وإعتبرت المنظمة أن الوضع يتطلب تسعير اللحوم الحمراء وتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة، لضمان إنعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمستهلك.

كما نددت المنظمة، من جهة اخرى، بالزيادات في أسعار خدمات الإنترنت مقابل تراجع محسوس في الجودة، مشددة على وجوب التدخل الرقابي العاجل لضمان خدمة عادلة وشفافة.