عاجل/ تحسّن صرف الدينار أمام الدولار والأورو

وفق التقرير حول تنفيذ ميزانية 2025 الذي قدمته وزيرة المالية صباح اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، خلال جلسة استماع أمام لجنتي المالية بالبرلمان والجهات والأقاليم، سجلت المبادلات التجارية حتى موفى سبتمبر 2025 استقرارا على مستوى الصادرات وارتفاعا في قيمة الواردات بـ 5.4 % أي ما أنتج عجزا تجاريا في حدود 10720 مليون دينار.

كما بلغت عائدات السياحة حتى 20 أكتوبر 2025 حوالي 6715 م د بتطور يساوي 7.7% مقارنة بسنة 2024 إضافة إلى ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج لتبلغ حتى 20 اكتوبر 2025حوالي 6692 م.د بتطور بنحو 7.7 %.

وسجل سعر صرف الدينار التونسي تحسنا مقابل سعر صرف الدولار والأورو بـ 2.0%، و0,0% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 ليبلغ معدل 3,019 دينار للدولار و 3,350 دينار للأورو.