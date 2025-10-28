تقرير يكشف عن انتهاكات في السجون التونسية خلال هذا العام.. #خبر_عاجل

كشفت جمعية تقاطع ،اليوم الثلاثاء 28 اكتوبر 2025 ،عن نتائج تقرير بعنوان “خلف الأسوار” ،يُعني برصد أوضاع السجون ومراكز الإحتجاز في تونس، مع التركيز على الإنتهاكات التي يتعرّض لها الأشخاص المحرومون من الحرية.

ويسلّط التقرير الضوء على الإهمال الطبي، سوء المعاملة، التعذيب، وحالات الوفاة المسترابة داخل مراكز الإحتجاز.

وشمل التقرير الفترة الممتدة من جانفي حتى أكتوبر 2025، ورصد 24 إنتهاكا تم توثيقه، يرتبط أساسا بـ بالإكتظاظ، وضعف الرعاية الصحية والنفسية، حسبما اكده مدير برنامج الديمقراطية وسيادة القانون بالجمعية منتصر سالم.

ولفت سالم في تصريح لاذاعة الجوهرة إلى أن التقرير قدّم مجموعة من التوصيات من بينها تكثيف التكوين والتأهيل للعاملين في السجون، ضمان تطبيق القوانين الوطنية والمعايير الدولية، توحيد الجهود الحقوقية لمراقبة الإنتهاكات داخل السجون،ودعم إصلاح المنظومة القانونية لتصبح أكثر مراعاة للحقوق والحريات.