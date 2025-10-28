تحطّم طائرة في كينيا ومقتل جميع ركّابها.. #خبر_عاجل

تحطمت طائرة صغيرة كانت تنقل 11 شخصا اليوم الثلاثاء، في كينيا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها، وهم 8 مجريين وألمانيان، إضافة إلى قائدها الكيني، حسب ما أعلنته شركة “مومباسا إير سفاري ليميتيد”

وأفادت هيئة الطيران المدني الكينية بأن الطائرة أقلعت من منطقة دياني الساحلية، وكانت في طريقها إلى متنزه ماساي مارا الوطني عندما تحطمت قرابة الساعة 05:30 صباحا (02:30 بتوقيت غرينتش).

وأكد رئيس شركة “مومباسا إير سفاري ليميتيد” جون كليف تحطم “إحدى طائرات” الشركة، مشيرا إلى أنّها كانت تقل 10 ركاب، 8 مجريين وألمانيان، والقائد الكيني.