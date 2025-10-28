عاجل/ البرلمان يناقش المبادرة التشريعية المتعلّقة بحماية الحيوان

تحطّم طائرة في كينيا ومقتل جميع ركّابها.. #خبر_عاجل

تقرير يكشف عن انتهاكات في السجون التونسية خلال هذا العام.. #خبر_عاجل

عاجل/ تحسّن صرف الدينار أمام الدولار والأورو

هل تلجأ تونس لقانون مالية تكميلي هذا العام؟.. وزيرة المالية تحسم الجدل

2025/10/28 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, سياسة


انعقدت، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، جلسة استماع مشتركة لوزيرة المالية،بين لجنتي المالية والميزانية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصصت لمتابعة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025 إلى موفى شهر أوت المنقضي،
واكدت الوزيرة مشكاة سلامة الخالدي خلال الجلسة، عدم اللجوء إلى قانون مالية تكميلي خلال السنة الجارية 2025.
وأوضحت مشكاة سلامة أنه من المنتظر أن يتم تسجيل عجز في ميزانية الدولة دون الهبات والمصادرة بـ-9641 م.د أي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي المحين مقابل 10150- م.د أي %5.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في قانون المالية الأصلي لسنة 2025 و-6.4% مسجلة في 2024 وبالتالي البقاء ضمن المستوى المقدر بقانون المالية 2025.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn