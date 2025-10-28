القبض على ”مروّع مستعملي الطريق” بجبل الجلود..وهذه التفاصيل..

استعدادا للشتاء.. توصيات هامة من الحماية المدنية

2025/10/28

تمّ القبض على مرتكب سلسلة سرقات بالطريق السيارة حيث سُجلت خلال اليومين الأخريْن عدّة عمليات سرقة بـ”النطر” استهدفت مستعملي السيارات المتجهين نحو العاصمة، وذلك على مستوى منطقة جبل الجلود.

وكشفت اذاعة موزاييك نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع أنّ منفّذ العمليات كان يستغلّ الازدحام المروري في ساعات الصباح لتنفيذ جرائمه، حيث يستهدف مستعملي السيارات أثناء توقّفهم، ثم يفر ويتسلّل عبر غابة زيتون محاذية للطريق، وقد تمّ تصويره من قبل أحد شهود العيان بهاتف جوّال أثناء تنفيذ إحدى عمليات “النطر”، مع تداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، مما مكّن أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بجبل الجلود من التعرّف عليه وإيقافه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

وأضاف المصدر ذاته، أنّه تمّ التعرّف عليه من قبل ستّ ضحايا إثر القبض عليه، مضيفا أنّه بعد استشارة النيابة العمومية، تمّ الإذن بالاحتفاظ به، في انتظار استكمال الأبحاث القانونية اللازمة.

