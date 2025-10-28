عاجل/ بأمر من نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة..

أكدت تقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بدء قصف إسرائيلي عنيف، استهدف مناطق عدة في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة، كما رصدت غارتين إسرائيليتين مساء الثلاثاء.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء رويترز، إنهم شاهدوا طائرات إسرائيلية تشن غارات على مدينة غزة.

كما نقلت رويترز أن “إسرائيل تقصف منطقة قرب أكبر مستشفى لا يزال يعمل في شمال غزة وعدد القتلى والمصابين غير معروف”.

من جهتها، أكدت مصادر إسرائيلية بدء الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية على غزة.

هذا وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “أطلع الأميركيين على الرد في غزة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد وجه الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بتنفيذ “غارات عنيفة” على قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: “على ضوء التطورات الأخيرة أوعز رئيس الوزراء للجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على قطاع غزة فورا”.

وجاء توجيه نتنياهو في ختام المشاورات الأمنية، التي أجراها، الثلاثاء، مع عدد من المسؤولين في إدارته لبحث خطوات إسرائيل في مواجهات ما تصفها بـ”انتهاكات حماس”.

كما كشفت هيئة البث عن مصدر قوله: “إسرائيل قررت توسيع المنطقة التي تسيطر عليها في قطاع غزة”.

“سكاي نيوز”