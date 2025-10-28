بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة السابعة..

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور على ثلاث دفعات ايام السبت 1 والاحد 2 والاثنين 3 نوفمبر القادم انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (س14 و 30 دق):

السبت 1 نوفمبر 2025

المجموعة الاولى

ملعب بوسالم

اتحاد بوسالم-بعث بوحجلة

ملعب الشابة

هلال الشابة-محيط قرقنة

ملعب عقارب

كوكب عقارب-نادي حمام الانف

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين-امل حمام سوسة

المجموعة الثانية

ملعب ساقية الدائر

تقدم ساقية الدائر-سبورتينغ المكنين

الاحد 2 نوفمبر 2025

المجموعة الاولى

ملعب مقرين

جمعية مقرين-الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة

ملعب مساكن

هلال مساكن-سبورتينغ بن عروس

المجموعة الثانية

ملعب الطويهري بجندوبة

جندوبة الرياضية-النادي القربي

ملعب قصور الساف

اتحاد قصور الساف-جمعية اريانة

ملعب جلمة

نسر جلمة-قوافل قفصة

ملعب القصرين

مستقبل القصرين-القلعة الرياضية

ملعب قابس

الملعب القابسي-امل بوشمة

ملعب الرديف

هلال الرديف-اولمبيك سيدي بوزيد

الاثنين 3 نوفمبر 2025

المجموعة الاولى

ملعب 2 مارس بصفافس

سكك الحديد الصفاقسي-مكارم المهدية