بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة السابعة..

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور على ثلاث دفعات ايام السبت 1 والاحد 2 والاثنين 3 نوفمبر القادم انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (س14 و 30 دق):
السبت 1 نوفمبر 2025
المجموعة الاولى
ملعب بوسالم
اتحاد بوسالم-بعث بوحجلة
ملعب الشابة
هلال الشابة-محيط قرقنة
ملعب عقارب
كوكب عقارب-نادي حمام الانف
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين-امل حمام سوسة
المجموعة الثانية
ملعب ساقية الدائر
تقدم ساقية الدائر-سبورتينغ المكنين
الاحد 2 نوفمبر 2025
المجموعة الاولى
ملعب مقرين
جمعية مقرين-الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة
ملعب مساكن
هلال مساكن-سبورتينغ بن عروس
المجموعة الثانية
ملعب الطويهري بجندوبة
جندوبة الرياضية-النادي القربي
ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف-جمعية اريانة
ملعب جلمة
نسر جلمة-قوافل قفصة
ملعب القصرين
مستقبل القصرين-القلعة الرياضية
ملعب قابس
الملعب القابسي-امل بوشمة
ملعب الرديف
هلال الرديف-اولمبيك سيدي بوزيد
الاثنين 3 نوفمبر 2025
المجموعة الاولى
ملعب 2 مارس بصفافس
سكك الحديد الصفاقسي-مكارم المهدية