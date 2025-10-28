زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل

22 مؤسسة صينية مستقرة في تونس.. وهذا ما توفّره من مواطن شغل

2025/10/28 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريشتر لقياس شدة الزلازل، اليوم، بحر باندا في إندونيسيا.

وأوضح مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق 137 كيلومترا، دون أن ترد حتى الآن تقارير تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية بأنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج مد عاتية “تسونامي” جراء الزلزال.

وكان زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريشتر قد ضرب، في وقت سابق اليوم، مقاطعة سولاويزي الوسطى في إندونيسيا.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم “حلقة النار”؛ إذ يلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.

