تونس تتحصل لاول مرة على الاعتماد من الصندوق الأخضر للمناخ..

تحصلت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، على الاعتماد الرسمي من قبل الصندوق الأخضر للمناخ وذلك خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المنعقدة أيام 27 و28 و30 أكتوبر بمقرّه في كوريا .

وبهذا التتويج، تصبح الوكالة أول هيكل وطني تونسي يتحصّل على هذا الاعتماد وهو ما يُعد مكسبًا وطنيًا هامًا يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في تونس ويؤكد قدرتها على تلبية المتطلبات الصارمة التي يفرضها الصندوق الأخضر للمناخ، سواء على المستوى المالي أو البيئي أو الاجتماعي.

وسيسمح هذا الاعتماد لتونس بالتواصل المباشر مع تمويلات المناخ والاستفادة من موارد مالية جديدة تُمكّن من توسيع نطاق العمل المناخي.

كما يتيح الحصول على هبات لمشاريع مناخية متوسطة الحجم تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار، من خلال تقديم مقترحات لمشاريع تساهم في التأقلم مع التغيرات المناخية والحدّ من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على مواجهة التأثيرات السلبية للمناخ.

تجدر الإشارة إلى أنّ 18 بلدًا إفريقيًا فقط يتمتع حاليًا بهياكل وطنية معتمدة لدى الصندوق الأخضر للمناخ، مقابل 158 بلدًا على المستوى العالمي.

و أعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ خلال اشرافه على حفل رسمي بالمناسبة ان هذا الاعتماد يعد مكسبًا لتونس وللقطاع الفلاحي داعيا إلى الانطلاق في إعداد مشاريع تمويلية طموحة تساهم في التكيّف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

يُذكر أنّ الصندوق الأخضر للمناخ يُعدّ أحد أبرز مخرجات اتفاقية باريس التاريخية وهو أكبر صندوق عالمي مخصص لتمويل العمل المناخي.

ويُعنى الصندوق، الذي أُنشأ سنة 2010 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، بدعم الدول النامية لتحقيق مسارات تنموية منخفضة الانبعاثات وأكثر قدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية.