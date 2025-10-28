عاجل/ فاجعة في راود..جريمة قتل مروعة..

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة لأعوان احدى الفرق الأمنية بالاحتفاظ بزوج يشتبه في تورطه في قتل زوجته بجهة رواد بطريقة وحشية بعد اصابتها بطعنات بواسطة سكين، ثم سلم نفسه للسلطات الأمنية.

وتفيد المعطيات الأولية بأن زوجا تقدم ليلة أمس الى أحد المقرات الامنية برواد وكان بحالة سكر مفيدا بأنه قتل زوجته بواسطة سكين داخل منزل الزوجية، ليتم اشعار النيابة العمومية وقاضي التحقيق المتعهد بالبحث، حيث توليا معاينة جثة الزوجة التي كانت تحمل آثار طعنات في عدة مواطن من جسدها ، قبل أن يتم الإذن برفع الجثة وايداعها على ذمة الطبيب الشرعي وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.