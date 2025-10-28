تنبيه هام للمواطنين: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ لكافة مستعملي الطريق الجهوية رقم 22 (المدخل الجنوبي للعاصمة) عن تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى جسر لاكانيا إبتداء من يوم الخميس 30 أكتوبر2025 وذلك في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط عدد 2 .

وأكدت الوزارة أنه يتعين على القادمين من جهة مستشفى الحروق البليغة والقاصدين وسط العاصمة (وسط المدينة – المطار – بنزرت) ملازمة أقصى اليمين قبل الوصول الى جسر لاكانيا واستغلال الطريق الجديدة المنجزة في الغرض.

وتبقى حركة المرور على حالها لمستعملي الطريق القاصدين الوردية وباب عليوة عبر جسر لاكانيا.

ودعت الوزارة مستعملي الطريق الى التزام الحذر واحترام الإشارات المرورية التوجيهية مع تذكير سائقي الشاحنات الثقيلة بضرورة الامتثال والالتزام بقرار تحجير جولانها داخل العاصمة خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية