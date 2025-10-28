هام/ تونس تُفعّل خطة الوقاية من النزلة الموسمية والأمراض التنفسية..

استعرضت اللجنة الفنية للوقاية من النزلة الموسمية والأمراض التنفسية الحادة الوضع الوبائي في تونس والعالم (النزلة الموسمية، الإنفلونزا الوافدة، إنفلونزا واالطيور)، واتفقت على تعزيز الترصّد والرصد المبكر في المستشفياتوالمخابر وتوسيع حملات التلقيح خاصة للفئات الهشّة.

كما دعت اللجنة التي انتظم اجتماعها بإشراف وزير الصحة الدكتور مصطفى ، الفرجاني ، إلى تكوين الإطارات الصحية في التشخيص السريع والاستجابة الميدانية

وخلصت اللجنة وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الصحة، إلى ضرورة إطلاق حملات تحسيسية لتشجيع الوقاية: غسل اليدين، ارتداء الكمامة عند ظهور الأعراض، وتجنب الاكتظاظ.