عاجل/ تفكيك شبكة لتهريب المخدّرات داخل قوارير أكسجين بسيّارات إسعاف

2025/10/29 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكنت الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات ببن عروس والوحدة الحدودية البرية بمدنين التابعة للحرس الوطني بالتنسيق مع وحدات حرس المرور، من تفكيك شبكة دوليّة تنشط في بين عروس وقابس وبن قردان كانت تستغلّ سيارات إسعاف أجنبيّة مخصّصة للنقل الصحّي الدولي في تهريب المواد المخدرة.
وقد تمّ حجز حوالي 92 ألف قرص “بريغابالين” وكيلوغرام واحد من مادة الكوكايين كانت مخفيّة بإحكام داخل أنابيب الأوكسجين.
وتمّ الاحتفاظ بـ10 أشخاص من بينهم 6 أجانب، واتُّخذت الإجراءات القانونية في شأنهم بإذن من النيابتين العموميتين ببن عروس ومدنين.
وتتنزل هذه العمليات الميدانية في إطار مجهودات الحرس الوطني للتصدّي لظاهرة تهريب المخدّرات.

