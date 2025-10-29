هؤلاء هم المعنيّون بتلقي تلقيح “القريب”.. #خبر_عاجل

تونس تتحصل لاول مرة على الاعتماد من الصندوق الأخضر للمناخ..

2025/10/29

أفاد الدُّكتور رياض دغفوس، مُدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائيّة وعضو اللّجنة العلميّة لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بأنّ “الفئات ذات الأولوية المعنية بتلقي التلقيح هي مرضى السكري، القلب، الضغط، الكلى، السمنة، وكذلك النساء الحوامل والأطفال”.
وأوضح دغفوس، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “الخطة التي فعّلتها وزارة الصحة للوقاية من النزلة الموسمية والأمراض التنفّسيّة تتزامن مع فترة انتشار الفيروسات الموسمية على غرار فيروسات الزكام العادية (Rhinovirus)، فيروس الانفلونزا (H1N1 و H3N2)، بالإضافة إلى التهاب القصيبات الهوائية الحاد (البرنكيوليت)”.
وأكّد دغفوس على “ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل تجنّب الإصابة بهذه الفيروسات”، مشيرًا إلى أنّ “التلقيح الخاص بالقريب ليه فاعلية كبرى وتمّ إثبات ذلك منذ زمن”.
وبخصوص فيروس كورونا، قال دغفوس إنّ “انتشار هذا الفيروس تقلّص خاصّة بعد ظهور المتحور أوميكرون”، مشيرًا إلى أنّ “تلقيح كورونا ساهم في حماية العديد من الأشخاص من خطر الإصابة به”.
يُذكر أن حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية انطلقت منذ يوم 15 أكتوبر الجاري، بتوفير 280 الف جرعة بالصيدليات و مراكز الصحة الاساسية.

