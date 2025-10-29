اليوم: انطلاق التسجيل عن بعد في هذه المناظرات.. #خبر_عاجل

تنطلق اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، عملية التسجيل عن بعد لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية (دورة 2026) بالنسبة لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة، وامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لفائدة تلاميذ السنة التاسعة المرسمين كذلك بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة وكذلك المترشحين بصفة فردية.

تفاصيل التسجيل عن بعد لمناظرة السيزيام:

يمكن للتلاميذ المعنيين الراغبين في الترشح لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجيية، التسجيل عبر الموقع التالي Six.education.tn بداية من اليوم 29 أكتوبر وإلى غاية يوم 27 نوفمبر 2025.

ويتعين على المترشحين المبادرة بالدخول إلى الموقع المذكور للقيام بعملية التسجيل وطباعة مطلب الترشح وإرفاقه بجميع الوثائق المطلوبة وتسليمه إلى إدارة المؤسسة التربوية في أجل أقصاه يوم 3 ديسمبر 2025.

تفاصيل التسجيل عن بعد لامتحاني شهادتي النوفيام العام والتقني:

يكون التسجيل عبر الموقع : neuf.education.tn إلى غاية يوم 27 نوفمبر 2025.

ويتعين على الرّاغبين في الترشح لاجتياز أحد الامتحانين المذكورين:

– المبادرة بالدخول إلى الموقع المشار إليه أعلاه للقيام بعملية التسجيل وسحب مطلب الترشح وإرفاقه بجميع الوثائق المطلوبة وتسليمه إلى:

* إدارة المؤسسة التربوية بالنسبة إلى التلاميذ المرسَمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة في أجل أقصاه يوم 03 ديسمبر 2025

* المندوبية الجهوية للتربية المعنية بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بصفة فردية أو إرساله عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإفادة بالتسلّم في أجل أقصاه يوم 03 ديسمبر 2025