عاجل/ جلطة دماغية كل نصف ساعة في تونس وحالة وفاة كل ساعتين

تُسجل تونس كل نصف ساعة إصابة جديدة بالجلطة الدماغية مقابل حالة وفاة كل ساعتين بنفس المرض.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السكتة الدماغية، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، شدّدت الأستاذة في طب الأعصاب الدكتورة أمينة قرقوري، على أهمية التحرك السريع والتوجه إلى أقرب مؤسسة استشفائية عند ملاحظة أي أعرض للجلطة الدماغية على غرار اعوجاج في الفم أو ثقل في اليد أو ضعف البصر، وهي أعراض تكون مفاجئة.

وأوضحت الدكتورة أمينة قرقوري أن السرعة مهمة جدا في إنقاذ حياة المريض وفي ترفيع نسبة استجابة الدماغ للعلاج وفي تقليل المخاطر والتأثيرات الجانبية.