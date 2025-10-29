عاجل/ مقتل جندي اسرائيلي في غزة

اعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، مقتل جندي في هجوم على قوات متمركزة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد ظهر أمس الثلاثاء

والجندي القتيل رقيب أول احتياط عمره 37 عاما، وهو سائق معدات ثقيلة تابعة للجيش، يقطن مستوطنة نيريا في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال، قتل الجندي في إطلاق قذائف “آر بي جي” ونيران قناصة على القوات التي كانت تعمل بحي الجنينة في رفح.

وتقع المنطقة المذكورة على الجانب الشرقي من الخط الأصفر وفق جيش الاحتلال، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم أن المنطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال تحدث الجيش عن “مسلحين متحصنين في جيب بالمنطقة، يخرجون من أنفاق ويشنون هجمات”.

والأسبوع الماضي قتل جنديان في هجوم مماثل بالمنطقة نفسها.

واتهمت سلطات الاحتلال، حركة حماس بالمسؤولية عن الهجومين، لكن الحركة نفت أي تورط لها.

