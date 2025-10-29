هذه أسعار رحلات العُمرة الاقتصادية..

أفاد رئيس لجنة العمرة والحج بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار، محمد إلياس بن عثمان أن أسعار رحلات العمرة في تونس تختلف وفقا للفترة والخدمات المقدمة.

وأوضح بن عثمان، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، أن أسعار العمرة الاقتصادية تبدأ من 3800 دينار للغرفة الرباعية وتتجاوز 5500 دينار.

وبين بن عثمان أن العمرة الاقتصادية في غرف رباعية بنزل من فئة 3 نجوم تقدر بـ3800 دينار ومن فئة 4 نجوم 4200 دينار ومن فئة 4 نجوم زيادة تتراوح بين 4600 و4800 دينار.

وأشار إلى أن كلفة العمرة الاقتصادية في نزل من فئة 5 نجوم تتجاوز 5500 دينار.