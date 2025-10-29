عاجل/ تحذير هام من عمليات تحيّل وسمسرة في تنظيم رحلات العمرة

قال رئيس لجنة العمرة والحج بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار، محمد إلياس بن عثمان، أن العمرة أصبحت وسيلة للتحيّل والسمسرة، داعيا المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى التوجه إلى وكالات الأسفار المرخص لها لتنظيم رحلات العمرة من طرف وزارتي الشؤون الدينية والسياحة مشيرا إلى أن قائمة الوكالات القانونية موجودة على الموقع الرسمي للجامعة.

وبين بن عثمان في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء ، وجود لجنة صلب الجامعة التونسية لوكالات الأسفار لتقبل الشكاوى المقدمة من طرف المعتمرين الذين تعرضوا للتحيل أو تم التغرير بهم أو سجلوا تجاوزات من قبل وكالات الأسفار.

وشدد بن عثمان على ضرورة إبرام عقد عمرة بين المعتمرين ووكالات الأسفار وقال إن هذا العقد إجباري للمشاركة في رحلة العمرة.

كما اكد على أن عقد العُمرة يحفظ حقوق المعتمرين خاصة وأنه يتضمن كل تفاصيل الرحلة من أسعار ونزل ومكان الإقامة وشركة الطيران والخدمات المقدمة.