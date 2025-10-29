تصفيات المونديال: الكاف يكشف عن برنامج مباريات الملحق الأفريقي



كشف الاتّحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الأربعاء أماكن إقامة مباريات الملحق الإفريقي المؤهّل إلى نهائيات كأس العالم 2026

وأفاد “كاف”، على موقعه الإلكتروني الرسمي، بأنّ البطولة المصغّرة ستقام بين 13 و16 نوفمبر المقبل في الرباط بالمغرب بمشاركة منتخبات الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون ونيجيريا.

وتابع المصدر ذاته أنّ مباريات نصف النهائي ستجرى يوم الخميس 13 نوفمبر في ملعب البريد ومركب الأمير مولاي الحسن الرياضي، لافتا إلى أنّه ستُقام عملية سحب القرعة يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، لتحديد الملعب الذي سيحتضن كلّ مباراة.

ولفت “كاف” إلى أنّ المباراة الافتتاحية ستجمع بين منتخبيْ نيجيريا والغابون، على الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش في حين ستقام المباراة الثانية بين منتخبي الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية على 19:00 بتوقيت غرينيتش.

وستُقام مباراة النهائي يوم الأحد 16 نوفمبر المقبل في ملعب الأمير مولاي الحسن، على الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.

وسيتأهل الفائز إلى بطولة الملحق القاري للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” التي ستُقام في شهر مارس 2026 من أجل المنافسة على بطاقة العبور إلى كأس العالم 2026.