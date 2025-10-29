عاجل/ هذه الدولة تعلن إمكانية إرسال قوات إلى غزّة ضمن خُطّة السلام..

فيديو/ شركة “النقل للسيارات” تطلق ثلاث أيقونات جديدة من “أودي”..تصريحات..

2025/10/29 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، إنّ باكستان تُفكّر في إرسال قوات إلى قطاع غزّة، كجزء من قوّة حفظ سلام مقترحة ضمن وقف إطلاق نار تمّ التوصّل إليه في وقت سابق من هذا الشهر، بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت “بلومبرغ” عن آصف قوله في مقابلة مع قناة “جيو نيوز”: “ستتخذ الحكومة قرارها بعد استكمال الإجراءات اللازمة، ولا أريد استباق أي شيء”.

وأضاف: “إذا كان على باكستان المشاركة في ذلك، فأعتقد أنّه سيكون مصدر فخر لنا. سنكون فخورين بالقيام بذلك”.

وأشار الوزير الباكستاني إلى أنّ الحكومة ستستشير البرلمان والمؤسّسات المعنية الأخرى قبل المضي قدماً.

 

وكالات

