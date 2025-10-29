عاجل/ ايطاليا تحذر رعاياها وتدعوهم الى مغادرة هذه الدولة..

عاجل/ وفاة التلميذ الذي سقط من حافلة..

2025/10/29 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

حذرت إيطاليا اليوم الأربعاء من السفر إلى مالي لمخاوف أمنية ، مع تعرض الحكومة هناك لضغوط متزايدة من متشددين على صلة بتنظيم القاعدة يفرضون حصارا على واردات الوقود.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية ، “نحث الرعايا الإيطاليين الموجودين بالفعل في مالي على مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن”، مشيرة إلى أن النقص الحاد في الوقود في البلد الواقع في غرب أفريقيا يهدد بتفاقم الوضع الأمني حتى في العاصمة باماكو.

ويتشابه هذا التحذير مع آخر أصدرته الولايات المتحدة لرعاياها أمس الثلاثاء.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية إن هناك نحو 70 إيطاليا في مالي، معظمهم في العاصمة باماكو.

وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المتشددة فرض حصار على واردات الوقود إلى الدولة الحبيسة الواقعة في غرب أفريقيا في أوائل سبتمبر ، ومنذ ذلك الحين، تهاجم قوافل ناقلات الوقود التي تحاول دخول البلاد أو الوصول إلى العاصمة باماكو.

