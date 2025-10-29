عبير موسي تمثل مجددا أمام القضاء..#خبر_عاجل

أعلنت هيئة الدفاع عن المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في بلاغ أنّ منوبتهم ستمثل يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 أمام إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، في قضية تتعلق بتصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية نظمها الحزب، وذلك بمقتضى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وأوضحت الهيئة أن الشكاية رُفعت ضد موسي من طرف هيئة الانتخابات، مؤكدة أن موكلتها محتجزة دون أي إذن قانوني، باعتبار أنها كانت قد أحِيلت بحالة سراح وجوبي في الطور الابتدائي، وأن الحكم الابتدائي القاضي بسجنها مدة سنتين ليس نافذًا بصفة عاجلة ولا يمكن تنفيذه بموجب الاستئناف.