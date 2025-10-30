عـاجل/ تفاصيل التعديلات الجديدة على تأشيرة العمرة..

أجرت وزارة الحج والعمرة السعودية بعض التعديلات الخاصة بتأشيرات العمرة، إذ تتضمن إلغاء التأشيرة بعد مضي مدة 30 يوماً من تاريخ إصدارها في حال لم يسجل المعتمر الدخول إلى الأراضي السعودية.

ووفق ما كشفته مصادر خاصة لـ”العربية.نت” فان هذا القرار سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الأسبوع المقبل، إذ يجري تقليص مدة سريان صلاحية التأشيرة من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد من تاريخ الإصدار، في حين لم يطل صلاحية مدة الإقامة عقب وصول المعتمر للسعودية أي تغيير إذ ما تزال المدة ذاتها 3 أشهر، وفقاً للمصادر ذاتها.

ويقرأ مستشار اللجنة الوطنية للعمرة والزيارة أحمد باجعيفر لـ”العربية.نت” واقع القرار الذي يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل بأنه يأتي ضمن استعدادات وزارة الحج والعمرة السعودية للزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المعتمرين لا سيما بعد انتهاء فصل الصيف، وانخفاض درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لضمان عدم تكدس أعداد كبيرة من المعتمرين في وقت واحد في المدينتين المقدستين.

وفي وقت سابق، تجاوز إصدار تأشيرات موسم العمرة لمعتمري الخارج منذ الإعلان عن بدء الموسم الجديد الذي انطلق مطلع شهر يونيو المنصرم حاجز الـ 4 ملايين تأشيرة، وفقاً لمعلومات خاصة حصل موقع “العربية.نت” على تفاصيلها.

وبذلك يحقق موسم العمرة الجاري رقماً قياسياً من ناحية إقبال معتمري الخارج في فترة زمنية لا تتجاوز 5 أشهر من إطلاق الموسم مقارنة بالمواسم المنصرمة.