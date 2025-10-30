عاجل/ تونس دون بنوك ليومين..والجامعة العامة توجه هذا النداء..

أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، عن الدخول في إضراب عام لكامل القطاع لمدة يومين، وذلك يومي الثلاثاء 3 والأربعاء 4 نوفمبر 2025.

ويشمل الإضراب كافة البنوك والمؤسسات المالية بكافة فروعها في كامل تراب الجمهورية.

وجاء قرار الجامعة العامة بتنفيذ الإضراب، حسب البلاغ الصادر عنها، تبعاً لما وصفته بـ “تعطيل الحوار الاجتماعي” و “النظر إلى حالة الانسداد التي يشهدها المسار التفاوضي”.

كما أشارت الجامعة إلى أن قرار التصعيد يأتي بشكل أساسي بسبب تدهور المقدرة الشرائية للموظفين، وخاصة في ظل الإشكاليات القانونية الناجمة عن تطبيق الفصل 412 الفقرة الثالثة من القانون عدد 2024/41 المتعلق بالمجلة التجارية التونسية.

وذكر البلاغ أن الإضراب سيكون بـ “عدم الالتحاق بمراكز العمل تحت أي ذريعة كانت، سواء في الإدارات المركزية أو في الفروع”.

وشددت الجامعة على ثقتها التامة في وعي والتزام منتسبيها، مؤكدة تمسكهم بحقهم المشروع في الإضراب ورفضهم لأي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب.

وختمت الجامعة بيانها بدعوة جميع الزميلات والزملاء إلى التمسك بالموعد والمشاركة في الإضراب للدفاع عن الحقوق الأساسية، كما دعت أعوان وإطارات القطاع إلى التواجد بكثافة أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ببغداد محمد صباح يوم الاثنين 03 نوفمبر 2025، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً، تأكيداً على وحدة العاملين في القطاع.