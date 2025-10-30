تسعيرة الحج وعدد الحجيج التونسيين: وزير الشؤون الدينية يكشف..#خبر_عاجل

أكد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، اليوم الخميس، خلال مناقشة مشروع ميزانية المهمة الخاصة بوزارة الشؤون الدينية، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 أن الوزارة تسعى إلى عدم الترفيع في تسعير الحج مقارنة بالسنة الماضية.

وأكد الوزير، في رده على نواب لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة استماع مشتركة، أن الوزارة لا تتحكم في كلفة الحج ولا في مدة إقامة الحاج ولا في عدد المرافقين (مرشدين وأعوان صحة…)، باعتبار أن هذه الشعيرة تتم خارج تونس وتخضع لترتيبات وشروط البلد المضيف.

وصرح بأن الجانب السعودي وعد بالترفيع في حصة الحجيج التونسيين بداية من الموسم المقبل بألف حاج، باعتبار أن التعداد السكاني الأخير قدّر عدد السكان في الجمهورية التونسية بـ12 مليون نسمة لتصبح حصة تونس 12 ألف حاج