نائب يفجّرها: “كل تونسي مديون في 12 مليون”..#خبر_عاجل

قدّمت اليوم وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، خلال جلسة استماع مشتركة للجنتيْ المالية والميزانية بمجلس النواب و مجلس الجهات والأقاليم، الخطوط العريضة لميزانية الدولة لسنة 2026.

وتَعليقًا على ما قدّمته وزيرة المالية، اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب محمد أمين الورغي في تصريح للجوهرة اف ام، أنّ الحكومة لم تُقدّم اليوم جَدولا واضِحا للإصلاحات ويتمّ الاعتماد على الاستخلاص الجِبائي الذي لا يُمكن أن يُعّوض الاقتصاد الموازي الذي يمثل 40% من الاقتصاد الوطني.

كما تطرق الى تواصل عجز الميزانية والذي يقدر بـ 6% من الناتج المحلي وتفاقم الدين العمومي الذي يعادل دين بـ 12 “مليون” عن كل تونسي، على حد تعبيره.