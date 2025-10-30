عاجل/ العاصمة: مقتل حفيد وزير أسبق طعنا.. والنيابة تحقّق

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إنابة قضائية لفائدة أعوان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني لمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص ملابسات شبهة مقتل حفيد وزير أول أسبق (قبل الثورة) بجهة العوينة شمال العاصمة.

وحسبما افادت به موزاييك فان الضحية من سكان المنزه السادس وهو حفيد وزير أول أسبق، ولأسباب لاتزال قيد البحث تحول الى جهة العوينة، حيث نشب خلاف لاتزال أسبابه مجهولة مع شاب، وعمد هذا الأخير الى الاعتداء عليه بواسطة سكين مما أدى الى وفاة حفيد الوزير الأول الأسبق.

وتولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث مرفوقا بممثل النيابة العمومية ليلة أول أمس معاينة جثة الضحية قبل الإذن برفعها وإيداعها على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية للوفاة.