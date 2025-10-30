رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين القصفَ الصهيوني الغادر على قطاع غزة..

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي، تجدُّدَ القصف الوحشيّ لجيش حكومة الاحتلال الصهيوني على قطاع غزّة، والذي أسفرَ عن خسائرَ مؤلمةٍ في صفوفِ المدنيِّين الأبرياء.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الهجمات الغادرة، التي نفَّذتها قواتُ حكومة الاحتلال على قطاع غزّة، على الرغم من اتفاق وقْف إطلاق النار، مشدِّدًا فضيلتُه على الضرورةِ المُلحّة لاضطلاع المجتمع الدوليّ بمسؤولياته تجاه إلزام حكومة الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار، ووضع حدًّا لانتهاكاتها المُمَنهجة في قطاع غزّة وكامل الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة.