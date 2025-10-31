الطبوبي يفجرها: “أبواب الحوار مع السلطة التنفيذية مغلقة..”

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن أبواب الحوار مع السلطة التنفيذية مغلقة منذ مدة على جميع المستويات، معتبرا أن “هذا لا يليق بتونس في القرن الـ21 بعد أن كانت مثالاً يُحتذى به في الحوار الثلاثي وفي اتفاقياتها المشتركة”.

وشدد الطبوبي مجددا، في تصريح لاذاعة الديوان اف ام على أن الحوار هو الأساس لأنه هو الذي يأتي بالنتائج للجميع، ويخلق مناخات اجتماعية إيجابية، قائلا في هذا الصدد، “نحن لسنا في حاجة إلى توترات” .

وفيما يتعلق بالاضراب العام، قال الطبوبي إن المؤسسات داخل الاتحاد لها صلوحية تحديد موعده واتحاذ القرار المناسب.

وأوضح ان أي تحرك ليس “شهوة” وإنما يلجؤون له عندما تغلق أبواب الحوار مبينا أنه مرتبط بالحق النقابي الذي قال إنه حق دستوري من اجل الدفاع عن استحقاقات العمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع الطبوبي قائلا، “الناس انتخبونا باش نحسنولها وضعها الاجتماعي مناش باش نقعدوا مكبّلين”.