عاجل/ هذا ما تقرر في جلسة محاكمة المحامي أحمد الصواب….

قررت الدائرة الجنائية الابتدائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 حجز ملف قضية المحامي أحمد صواب للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة وفق هيئة الدفاع عنه.

ويُذكر أن المحامي أحمد صواب قد اعتُقِل يوم 21 أفريل 2025 من منزله، وذلك إثر ظهوره في مقطع فيديو بسبب تصريحاته يوم 19 أفريل أمام قصر العدالة بصفته عضوًا في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر، منددا بجملة من التجاوزات القانونية والانتهاكات التي شابت مسار القضية، مع الإشارة إلى الضغوطات المسلطة على القضاة.