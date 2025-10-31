تسميات جديدة بوزارة النقل..#خبر_عاجل

الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مقابلات الجولة السابعة..

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الموز يومياً..

عاجل/ تفاصيل العرض الأميركي لحماس..

عاجل/ هذا ما تقرر في جلسة محاكمة المحامي أحمد الصواب….

2025/10/31 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قررت الدائرة الجنائية الابتدائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 حجز ملف قضية المحامي أحمد صواب للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة وفق هيئة الدفاع عنه.

ويُذكر أن المحامي أحمد صواب قد اعتُقِل يوم 21 أفريل 2025 من منزله، وذلك إثر ظهوره في مقطع فيديو بسبب تصريحاته يوم 19 أفريل أمام قصر العدالة بصفته عضوًا في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر، منددا بجملة من التجاوزات القانونية والانتهاكات التي شابت مسار القضية، مع الإشارة إلى الضغوطات المسلطة على القضاة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn