عاجل/ سفارة ألمانيا في تونس تعلن عن نظام جديد بخصوص الـ”فيزا”..

أعلنت السفارة الألمانية في تونس، عن إطلاق نظام تواصل إلكتروني جديد يحمل اسم “تسهيل” FACIL.

ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تسهيل وتسريع عملية التواصل بين المواطنين التونسيين والسفارة، خاصة في ما يتعلق بملفات التأشيرات والشؤون القنصلية

وأوضحت السفارة، في بيان نشر بصفحتها الرسمية على موقع ‘فايسبوك’، أن هذا النظام الذكي الجديد يأتي في إطار تحديث خدماتها القنصلية وتحسين جودة التعامل مع طالبي الخدمات.

وأشارت إلى أنه سيتم من خلاله تنظيم استقبال الاستفسارات وتوجيهها مباشرة إلى القسم المختص بما يضمن ردودًا أسرع وخدمة أكثر كفاءة.

وأكدت السفارة، أنه لن يتم بعد اصدار نظام التواصل الجديد، استخدام عناوين البريد الإلكتروني السابقة

info@tunis.diplo.de

visa@tunis.diplo.de

ودعت كافة المتعاملين معها إلى استخدام النماذج الإلكترونية المخصّصة المتاحة على موقعها الرسمي، عبر الروابط التالية

للاستفسارات المتعلقة بالتأشيرات (بالألمانية):

https://tunis.diplo.de/tn-de/ueber-uns/kontakt-konsulat

للاستفسارات القنصلية العامة (بالألمانية):

https://tunis.diplo.de/tn-de/ueber-uns/kontakt-rk

للاستفسارات المتعلقة بالتأشيرات (بالفرنسية):

https://tunis.diplo.de/tn-fr/ambassade/kontakt-konsulat

كما شددت، على ضرورة عدم تعمير النماذج باللغة العربية، موضحةً أن فريق المعالجة لا يمكنه التعامل مع الملفات أوالاستفسارات الواردة بهذه اللغة، داعية إلى استعمال الألمانية أوالفرنسية أوالإنجليزية عند تعبئة النماذج. وينتظر، أن يسهم نظام التواصل الالكتروني الجديد في رفع كفاءة التواصل بين السفارة الألمانية والمتعاملين معها في تونس، عبر رقمنة الإجراءات وتبسيطها، بما يتماشى مع المعايير الحديثة للإدارة القنصلية الرقمية.