عاجل/ إحداث هيئة وطنية لضمان نفاذ المرضى إلى الأدوية

2025/10/31 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة، عن إحداث هيئة وطنية تسهر على ضمان نفاذ المرضى بطريقة عادلة ومنصفة إلى الادوية في جميع الاختصاصات الطبية وخاصة منها الأمراض المستعصية.
وبين، الوزير، في تصريح إعلامي على هامش انعقاد فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العلمي الثالث للجمعية التونسية للفرمكولوجيا تحت عنوان ” انظمة التكفل واسترجاع الادوية”، أنه من المنتظر أن تنبثق عن هذه الهيئة مجموعة بروتوكولات علاجية موحدة في مختلف الاختصاصات الطبية من أجل تمكين المرضى من الأدوية الناجعة لعلاجهم دون الوقوع في هدر المال العام.
وشدد الوزير على أن بعث هذه الهيئة يندرج في إطار سياسة وزارة الصحة التي تهدف، بالتعاون مع مختلف الهياكل الطبية والصحية، إلى مزيد حوكمة وارشاد استعمال الادوية في تونس، من جهة، وتوفير جميع الادوية الحديثة والمتطورة للمرضى، من جهة أخرى

