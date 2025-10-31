بعد قرار تعليق نشاطها: جمعية صحفيي نواة تتخذ هذه الخطوة



أفادت جمعية صحفيي موقع نواة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، بأنها تلقت محضر إعلام بإذن على عريضة ينصّ على تعليق نشاط الجمعية التي تدير موقع نواة لمدة شهر ابتداء من تاريخ الاعلام، في خطوة تندرج ضمن سلسلة أذون التعليق التي طالت عددا من الجمعيات المناضلة

وأشارت الجمعية الى أنها استجابت لكلّ التراتيب القانونية والإدارية التي ينص عليها المرسوم عدد 88 ورغم الإيفاء بكلّ ما جاء في التنبيه الصادر عن الكتابة العامة للحكومة بتاريخ 26 نوفمبر 2024، وتمكينها من كل الوثائق المطلوبة بتاريخ 25 ديسمبر 2024 .

واعتبرت الجمعية أن استهداف نواة هو قرار سياسي جاهز يسعى لإخماد صوتها، منوهة بما وصفته “ماراتون” الأبحاث والاستنطاقات التي تعرض لها فريق الجمعية بثكنة القرجاني السنة الماضية.

وشددت الجمعية على أن ما وصفته بالقرار التعسّفي يستكمل مسارا طويلا من الهرسلة والتحقيق والتدقيق المالي والجبائي بهدف عرقلة نشاط نواة.

وأكدت الجمعية التزامها بتطبيق قرار تعليق النشاط لمدّة شهر، مشددة في ذات السياق على أنها ستباشر إجراءات الطعن القانونية فيه، مدعومة بمساندة كل الأصوات الحرة التي طالما شاركتها نضالاتها، و بكل الوثائق التي تؤكد سلامة موقفها وحيازتها لكل المؤيدات والحجج اللازمة وفق ما جاء في نص البيان.