حجم ميزانية التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026..#خبر_عاجل

تقدر ميزانية مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 بنحو 1.06 مليار دينار مقابل 1.01 مليار دينار سنة 2025 بزيادة 5 بالمائة، وفق ما أعلن عنه وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد اليوم خلال جلسة مشتركة بالبرلمان بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم.

وتتوزع موازنة 2026 بين نفقات تأجير في حدود 463.286 مليون دينار ونفقات تسيير بقيمة 50.370 مليون دينار، ونفقات مخصصة للتدخلات بقيمة 546.560 مليون دينار، فيما تم تخصيص 3.9 مليون دينار فقط للاستثمار (مقابل 8.9 مليون دينار في سنة 2025 مخصصة للاستثمار).

وشهد تبويب الميزانية وفق وزير التشغيل رياض شوّد، توزيعا يراعي الأولويات الوطنية في دعم سوق العمل وتحسين التشغيلية، حيث خُصّصت اعتمادات بقيمة 494.324 لفائدة برنامج التكوين المهني، واعتمادات بقيمة 383.159 مليون دينار لبرنامج التشغيل، واعتمادات بقيمة 161.300 مليون دينار لبرنامج تنمية المبادرة الخاصة، ومبلغ بقيمة 15.117 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.

وتوزعت الميزانية على المؤسسات التي تخضع لإشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني كما يلي: الوكالة التونسية للتكوين المهني (451.600 مليون دينار)، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (381.800 مليون دينار)، المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية (31.336 مليون دينار)، والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين (9.304 مليون دينار)، وفق الوزير.