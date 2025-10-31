عاجل/ الترجّي يحتجّ..

أصدرت هيئة الترجي الرياضي التونسي بلاغا عبرت فيه عن انزعاجها من تكرار الأخكاء التحكيمية ضد فريقها وآخرها خلال مقابلة الجولة 11 ضد النادي البنزرتي.

و في ما يلي نص البلاغ:

”يعرب الترجي الرياضي التونسي عن استغرابه من تواصل الأخطاء التحكيمية المتكررة التي طالت الفريق في عدد من المقابلات الأخيرة، سواء من حكام الساحة أو من حكام تقنية الفيديو (VAR)، والتي أثّرت بشكل مباشر على سير المباريات ونتائجها.

مباراتنا الأخيرة أمام النادي الرياضي البنزرتي كانت مثالًا صارخًا لذلك، حيث تجاهل حكم الساحة احتساب ضربة جزاء واضحة، ولم يتدخل حكم الفار لتصحيح قراره أو حتى دعوة الحكم الرئيسي لمراجعة اللقطة.

كما لم يُشهر الحكم البطاقة الحمراء المستحقة في وجه آخر مدافع من الفريق المنافس بعد عرقلة واضحة لمهاجمنا يوسف البلايلي، الذي كان أمام فرصة تهديف حقيقية، في حين اكتفى حكم الفار بالصمت.

إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تسللات وهمية لا وجود لها، كلّها ضد الترجي الرياضي التونسي.

يؤكد الترجي الرياضي التونسي أن مثل هذه الحالات أصبحت مقلقة، خاصة عندما تتكرر في الاتجاه نفسه، مما يستوجب من الإدارة الوطنية للتحكيم مزيدًا من المتابعة والدقة في التعيينات

وتدعيم دور لجنة المتابعة في دراسة وتقييم جميع الأخطاء التحكيمية دون استثناء أو انتقائية، بما يضمن المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

كما يجدد الترجي الرياضي التونسي ثقته في هياكل الجامعة التونسية لكرة القدم وفي قدرة القائمين على قطاع التحكيم على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح المسار، حفاظًا على نزاهة المنافسة”.