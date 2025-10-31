عاجل/ جدري القرود: وفيات وآلاف الإصابات الجديدة..

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن 17 دولة أفريقية شهدت انتقالاً نشطاً لمرض جدري القرود خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث تم تسجيل 2862 إصابة مؤكدة، بينها 17 حالة وفاة، وذلك في الفترة من 14 سبتمبر حتى 19 أكتوبر الجاري.

وأضافت المنظمة أن ماليزيا وناميبيا وهولندا والبرتغال وإسبانيا سجلت لأول مرة حالات إصابة بالسلالة الفرعية “آي بي” من جدري القرود، وذلك منذ صدور تقريرها الأخير.

وينتشر جدري القرود عن طريق الاتصال الوثيق، ويسبب أعراضاً تشبه تلك الناجمة عن الإنفلونزا، وتقرحات مليئة بالقيح. ورغم أن المرض عادة ما يكون خفيفاً، قد يسبب الوفاة في بعض الحالات.