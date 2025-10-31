صور/ أخيرا في تونس: “أوبو” تطلق رسميا هاتفها الجديد “OPPO A6 Pro ” وهذه أبرز مميزاته وسعره..

كشفت شركة “أوبو” اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 رسميًا خلال حفل نظمته باحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة الستار عن هاتفها الذكي الجديد OPPO A6 Pro بنسختيه 5G و4G في تونس، ليعزز سلسلة هواتف “اوبو” بمواصفات متقدمة تجمع بين الأداء القوي والمتانة العالية.

ويأتي هاتف OPPO A6 Pro مزودًا ببطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع SUPERVOOC™‎ بقوة 80 واط، ما يتيح شحن الهاتف بالكامل في وقت قياسي وتحديدا خلال 50 دقيقة كما يمكن من 26 ساعة مكالمات واكثر من 19 ساعة تشغيل فيديوات، مع الحفاظ على أكثر من 80% من قدرة البطارية الأصلية بعد أكثر من خمس سنوات من الاستخدام العادي.

كما يأتي الهاتف الجديد بسعة (16Go ram+256Go ram) وبوزن 185 غراما وبطول 158.2مم وعرض 75.02 مم.

ويمتاز الهاتف بهيكل قوي متين يمنحه تصنيف IP69 لمقاومة الماء وكاميرا بقوة 50 Mpx.

وخصصت “أوبو” على هامش حفلها قاعة لتجربة الهاتف الجديد حتى يتمكن الحضور والاعلاميين من تجربة هاتف OPPO A6 Pro واكتشاف مميزاته ومدى مقاومته للماء والحرارة.

وسيكون سعر الهاتفها الذكي الجديد “OPPO A6 Pro 5G” وفق ما أكده جهاد معيز مشرف التسويق بشركة “أوبو” ب999 دينار بالنسبة ل4G و1199 بالنسبة ل5G.