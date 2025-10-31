عاجل/ الكشف عن شبكة دولية تسرق السيارات المعدة للكراء وتهرّبها (تفاصيل)

عاجل/ الترجّي يحتجّ..

2025/10/31 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة من الكشف عن شبكة دولية لسرقة سيارات معدة للكراء وتهريبها نحو بلد مجاورة.
ووفق ما افادت به موزاييك اليوم الجمعة، فان اعضاء الشبكة اختصوا في سرقة عدد من السيارات وإزالة أجهزة التعقب عن بعد فيها ومن ثم تهريبها إلى البلد المجاور.
وقام أعوان الفرقة الأمنية المذكورة من تتبع عناصر الشبكة والقبض عليهم بعد نصب كمين لهم وعددهم أربعة أشخاص وهما تونسيان أحدهما مطلوب لفرق أمنية مختلفة وأجنبيان اثنان ، وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تم الاحتفاظ بهم.

