كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة

2025/10/31 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

شهدت ال 24 ساعة الماضية، من الساعة السابعة من يوم الخميس 30 اكتوبر الى الساعة السابعة من اليوم الجمعة 31 اكتوبر، هطول كميات متفاوتة من الامطاربلغ اقصاها 16 مليمتر بالطويرف (ولاية الكاف) و14 بسجنان (ولاية بنزرت) و 13 مليمتر بتبرسق (ولاية باجة) و11 مليمتر بالعروسة (ولاية سليانة) و 10 مليمتر بوادي مليز (ولاية جندوبة)، وفق نشرة متابعة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
وفيما يلي اهم كميات الامطار المسجلة بحساب المليمتر وحسب الولايات:
– ولاية بنزرت: غزالة 5//سجنان 14//
– ولاية باجة: تيبار 5//سد كساب 2//تبرسق 13//نفزة 8//
– ولاية جندوبة: وادي مليز 10//بني مطير 5//وادي مليز 10//بني مطير 5//طبرقة 5//غار الدماء 6//عين دراهم 9//جندوبة 8//سد بوهرتمة 1//سد بربرة2//
– ولاية الكاف: الطويرف 16//وادي ملاق 8//الكاف 4//
– ولاية سليانة بوعرادة 8//العروسة11

