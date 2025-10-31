عاجل/ سفير السودان بتونس يكشف آخر التطورات في الفاشر



أكد سفير السودان لدى تونس، بخاري غانم محمد اليوم الجمعة أن قوات الجيش السوداني ستستعيد قريبا مدينة الفاشر (غرب السودان) بعد السيطرة عليها في 27 أكتوبر الجاري على يد قوات الدعم السريع غير النظامية

ودعا السفير، المجتمع داعيا المجتمع الدولي الى تصنيف هذه القوات ”منظمة إرهابية ” لما ارتكبته من جرائم وابادة جماعية ضد أبناء الشعب السوداني الأعزل.

وأوضح السفير السوداني في حوار خاص مع وكالة تونس افريقيا للأنباء أن القوات السودانية ”بحالة استنفار قصوى وسترد بقوة على الدعم السريع، لمحاسبتها على جرائمها الفظيعة التي طالت الاف المدنيين”.

وأشار المتحدث، الى أن أكثر من 400 مدني مريض بأحد مستشفيات الفاشر كانوا تعرضوا لعملية تصفية جسدية خلال يوم واحد فقط على أيدي مرتزقة قوات الدعم السريع، دون أي ذنب.

وأبرز أن انسحاب الجيش من مدينة الفاشر في المدة الأخيرة ”ليس سوى انسحاب تكتيكي لوضع خطة استراتيجية”